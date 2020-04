COVID-19: Bairrada atinge os 130 infetados nas contas da DGS - Jornal da Bairrada

Nas contas da Direção-Geral da Saúde (DGS) para esta quarta-feira, dia 15, há 130 infetados (mais 5 que ontem) com o novo coronavírus desde o início da pandemia nos concelhos bairradinos de Águeda, Anadia, Cantanhede, Mealhada, Olivera do Bairro e Vagos, com a ressalva de que dizem respeito a...