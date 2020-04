Os novos casos de COVID-19 na Bairrada foram pouco expressivos nas últimas 24 horas. Segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde, para hoje, dia 28, a Bairrada soma um total de 221 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 1 que ontem), embora dizendo respeito a 84% dos casos totais confirmados. Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta o número de 57 infetados (44 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 44, quando no boletim diário não vai além dos 21.

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Águeda continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (57), seguindo-se Cantanhede (50), Oliveira do Bairro (44), Anadia (36), Vagos (18) e Mealhada (16).

A nível nacional, há a lamentar 948 mortos associados à COVID-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 24.322 infetados (mais 295 do que ontem), indica o boletim epidemiológico divulgado pela DGS.

No registo de recuperados, hoje temos um total de 1.389 (mais 32 do que ontem) já recuperaram. Os números de doentes internados em unidades hospitalares também continua a baixar. Hoje, a DGS informa que há 936 doentes internados (menos 59), dos quais 172 (menos quatro) estão em Unidades de Cuidados Continuados.