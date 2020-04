Os Salesianos de Mogofores já transmitiram à Câmara de Anadia a disponibilidade para a cedência do pavilhão do colégio para criar um hospital de campanha e/ou de apoio a doentes nesta questão da pandemia da COVID-19, soube o JB junto da instituição.

O padre José Augusto Fernandes, diretor dos Salesianos de Mogofores, terá demonstrado total disponibilidade à autarquia anadiense para que utilizasse aquele equipamento, assim como oferecer, também, o seu apoio para a Linha de Apoio Social a pessoas isoladas ou dependentes, que está a funcionar no concelho através do telefone 231 510 486, diariamente entre as 9h e as 19h.