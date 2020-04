COVID-19: Lar da SOLSIL em isolamento total preventivo - Jornal da Bairrada

www.jb.pt

O lar da SOLSIL, no Silveiro,Oliveira do Bairro, entrou esta segunda-feira, dia 30 de março, em isolamento total preventivo por causa da pandemia de COVID-19 e da declaração nacional de estado de emergência. Na sequência do aumento do número de infetados pelo COVID-19 e porque um dos grupos de...