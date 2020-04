Empresas: Grestel anuncia regresso à atividade laboral a 20 de abril - Jornal da Bairrada

A Grestel SA, três semanas depois de ter anunciado a redução da sua atividade laboral, anuncia que vai promover o regresso ao trabalho, com a ativação de todas as suas linhas de produção, já a partir de segunda-feira, dia 20 de abril. A empresa, dedicada à produção de artigos de mesa, for...