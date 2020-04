A Câmara da Mealhada , em reunião de Executivo Municipal, um apoio de 30 mil euros para as seis juntas de freguesia do concelho usarem em despesas relacionadas com o combate à COVID-19.

A União das Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes e as juntas de freguesia da Pampilhosa, do Luso, de Casal Comba, de Barcouço e da Vacariça irão receber, cada uma delas, cinco mil euros.

Esta verba estava prevista no Orçamento Municipal 2020, destinando-se a iniciativas de natureza social, cultural e recreativa. Como grande parte das iniciativas foram canceladas, a Câmara optou por manter o apoio, afetando-o, no entanto, a despesas que as freguesias terão no âmbito do combate ao coronavírus. Esta proposta será, posteriormente, remetida à aprovação da Assembleia Municipal.

Na mesma reunião do executivo foi aprovada intenção de atribuir um subsídio suplementar de cinco mil euros ao Clube LusoClássicos, que se destina a apoiar a realização das duas maiores provas do clube: o Rally Legends e a Rampa Histórica do Luso. Este valor soma-se aos 15 mil euros já aprovados pela Câmara da Mealhada, perfazendo um apoio global de 20 mil euros, caso a situação de pandemia permita a realização das provas.