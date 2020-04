A concelhia do Partido Socialista de Anadia solicitou à Câmara Municipal uma reunião com todas as forças políticas do concelho para a concretização de iniciativas conjuntas, no âmbito da pandemia.

Ao JB, António Mendonça, presidente da Concelhia de Anadia do PS refere que “neste tempo de confinação a que todos estamos obrigados” é preciso fazer frente a “um novo inimigo chamado ‘crise económica’”, sendo, por isso altura de “explorarmos os nossos melhores valores”.

Reconhecendo que “as iniciativas do poder local têm sido positivas”, António Mendonça entende ser necessário “ir mais além”, e “agir de forma solidária, não ignorando as forças políticas existentes no concelho.” Daí ter solicitado ao executivo de Teresa Cardoso uma reunião com todas as forças políticas do concelho “para a concretização de iniciativas conjuntas”.

“Solidariedade deve ser, é, a atitude que melhor nos caracteriza sempre no superior interesse comunitário especialmente o dos mais fracos”, diz, sublinhando que a “carência de meios de análise e proteção, nomeadamente nas IPSS é um problema de resolução prioritária para a eficácia das ações a desenvolver diariamente pelos seus trabalhadores, que de forma altruísta, se prontificam a correr riscos inerentes à sua atividade.”