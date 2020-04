Ingredientes:

• 250 g de queijo creme light

• 100 g de bolacha Maria

• 1 lata de leite condensado magro

• 1 dl de natas light

• 1 iogurte natural

• 2 colheres (sopa)

de manteiga amolecida

• 5 folhas de gelatina

• Morangos e frutos vermelhos q.b.

• Açúcar em pó para polvilhar

Preparação

Pique as bolachas, junte-lhes a manteiga amolecida e amasse bem. Depois, forre o fundo de uma tarteira pressionando bem e leve ao forno pré-aquecido a 150.ºC durante 15 minutos. Retire e deixe arrefecer.

Ponha as folhas de gelatina a demolhar em água fria, depois escorra-as e leve-as a derreter ao lume ou no microondas, sem deixar ferver.

Numa tigela bata o queijo creme, as natas, o iogurte e o leite condensado. Adicione depois a gelatina em fio e batendo sempre durante cerca de 10 minutos.

Verta a mistura anterior para a tarteira e leve ao frio até ficar bem firme. Retire, desenforme com cuidado, decore com morangos e frutos vermelhos a gosto.