“Estamos a trabalhar para ter o melhor morango do mercado”

O sol a pique anuncia que está próxima a hora de almoço. Os morangos luzem nas caixas que se vão amontoando já fora da estufa. Na Latitude em Sintonia, nesta altura do ano, apanha-se uma média de 500 quilos de morangos por dia.

Com o fim de semana à porta, as encomendas vão caindo, requisitadas por clientes que vão desde lojas e restaurantes a mercados e médias superfícies, já para não falar do consumidor particular. “Noventa por cento do que produzimos é para o distrito de Aveiro”, confirma o gerente, Pedro Silva, que humildemente admite que “não é o melhor morango do mercado, mas estamos a trabalhar para que seja”.

A Latitude em Sintonia, em Montelongo da Areia, Oliveira do Bairro, resulta de um projeto de investimento ao abrigo do PDR 2020. “A empresa nasceu em 2015, mas só iniciámos as obras em 2018, começando a produzir em agosto desse ano”, recorda Pedro Silva, cuja formação agrícola na EPAV (atual EPADRV, Vagos) lhe transmitiu o saber e a confiança necessários para avançar neste projeto.

