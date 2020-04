Ingredientes:

• 250 g de açúcar

. 125 g de coco ralado

• 20 g de manteiga derretida

• 3 ovos

• 3 gemas

• 100 ml de água

• Meia colher (chá) de fermento em pó

• 1 gota de essência de baunilha

• Raspa de meia limão

• Manteiga para untar

• Farinha para polvilhar

Para o creme:

• 200 g de chocolate de leite em tablete

• 200 g de chocolate negro em tablete

• 150 g de açúcar

• 80 g de manteiga

• 5 ovos

• 200 ml de natas

• 100 ml de leite

• Bolachas de chocolate q.b.

• Coco ralado tostado para polvilhar.

Prepare o bolo:

Leve ao lume um tacho com a água e o açúcar e deixe ferver durante 3 minutos.

À parte, misture o coco com a manteiga, a raspa de limão, a baunilha e, por fim, a calda anterior. Envolva muito bem.

Acrescente depois os ovos, um a um e mexendo bem entre cada adição.

Adicione as gemas de uma só vez e, de seguida, o fermento. Mexa bem.

Coloque a massa anterior numa forma, untada com manteiga e polvilhada com farinha. Leve ao forno, pré-aquecido a 180.ºC durante 20 a 30 minutos. Desenforme o bolo e deixe arrefecer.

Prepare o creme:

Parta o chocolate de leite em pedaços e derreta-os em banho-maria, com a manteiga. Retire e envolva até ficar homogéneo e junte as gemas, mexendo bem. Reserve.

Bata as claras em castelo com metade do açúcar. À parte bata as natas com o restante açúcar. Envolva o chocolate com as natas e, depois, com as claras. Reserve.

Triture algumas bolachas de chocolate e esfarele o bolo de coco com as mãos.

Parta o chocolate negro em pedaços e derreta-o no microondas, juntamente com o leite.

Em taças individuais coloque, no fundo, a bolacha triturada e, depois uma camada de creme. Cubra com o bolo esfarelado e, por último, disponha uma camada de chocolate derretido. Polvilhe com coco ralado tostado e sirva fresco.