Ao longo deste mês, a Câmara de Águeda, através da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA) e do Centro de Juventude de Águeda (CJA), promove o III Encontro da Diversidade Cultural e do Diálogo para o Desenvolvimento, que irá decorrer apenas em formato online.

Elsa Corga, vereadora da Câmara de Águeda, refere que “é com a compreensão e o conhecimento das nossas diferenças culturais que podemos construir, em conjunto e sem medo, uma sociedade mais coesa e de igualdade, com o respeito dos direitos e na concretização dos deveres de todos e todas”.

A programação preparada para este mês integra vários momentos, cujo ponto alto é a celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, no dia 21. Proclamado pela UNESCO em 2001, este dia é, para aquele organismo, a “fundação estabelecedora de padrões coerentes, uma visão integrada da cultura nas complexas áreas de desenvolvimento, inovação, diálogo e coesão social”.

A Câmara de Águeda assinala esta efeméride pelo terceiro ano consecutivo, desta vez num formato diferente, não presencial, por força das circunstâncias atípicas que vivemos. Desta forma, a população é convidada a participar nas atividades através das páginas do Facebook da BMMA e CJA. A programação arrancou, na terça-feira, com a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalado com a leitura de contos tradicionais portugueses, no projeto “Hora do Conto” da BMMA, e com a partilha de sotaques



A comunidade é ainda convidada a partilhar vídeos de receitas culinárias multiculturais no grupo Multicultural Cooking no Facebook do CJA, que vai ter uma participação especial nas atividades do Dia da Europa e do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento (dia 21).