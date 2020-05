A INOVA procedeu recentemente a uma requalificação do Jardim do Largo Conselheiro Ferreira Freire, em Cantanhede, contíguo à Praça Marquês de Marialva.

Recorde-se que, em finais de 2019, procedeu-se ao abate de tílias por razões de segurança, conforme recomendou a avaliação solicitada pela autarquia a uma empresa especializada.

O plano de intervenção centrou-se na remoção de árvores – tílias – em mau estado e plantação de novas espécies arbóreas, mantendo o desenho do jardim, com a preservação da estrutura vegetal.

As condições pedonais, zonas verdes, iluminação natural, agora reforçada, o seu lago central, as luminárias de traça antiga e o mobiliário urbano daquele que também é apelidado de Jardim Municipal, faz-nos respirar histórias de outras épocas.

Trata-se de um local muito estimado, de frequência assídua, aprazível e alternativo ao bulício da cidade. É também aqui que se realizam vários eventos emblemáticos, como o Tapas & Papas – Mostra de Gastronomia e Artesanato, o Folk Cantanhede e o D’Arte – Festival das Artes de Cantanhede.