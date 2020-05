As obras de reabilitação do Mercado Municipal de Cantanhede prosseguem a bom ritmo, avança a autarquia de Cantanhede em nota de imprensa.

O projeto, que prevê um investimento de 199.250 euros, beneficiando de uma comparticipação financeira da União Europeia no âmbito do PDR 2020, tem um prazo de 120 dias para a sua execução.

As obras de reabilitação deste espaço passam por várias intervenções estruturais, nomeadamente a colocação de uma cobertura no átrio para assegurar a proteção dos utentes relativamente às intempéries e também da exposição solar, “tornando o mercado um espaço aprazível e agradável em qualquer altura do ano”.

Estão previstas ainda intervenções na drenagem de águas pluviais no perímetro do pátio interior, a abertura de um vão com escada para interligar o mercado municipal e o pavilhão de peixe, contemplando ainda a pintura da fachada principal e das restantes paredes, assim como a renovação das instalações sanitárias.

“De forma a criar de boas condições e a facilitar o acesso às instalações a utentes com de mobilidade reduzida, está prevista uma rampa exterior de acesso”, lê-se na nota.

Ler mais na edição impressa ou digital