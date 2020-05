A Bairrada mantém, desde quinta-feira, um total de 276 infetados com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (71), seguindo-se Águeda (65), Oliveira do Bairro (52), Anadia (43), Vagos (27) e Mealhada (18).

A nível nacional, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista hoje 1.396 mortes relacionadas com a covid-19 (mais 13 do que na sexta-feira) e 32.203 infetados, mais 257.