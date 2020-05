O Gabinete Veterinário Municipal reabriu portas, mas com alterações no seu funcionamento. Estas medidas implementadas foram tomadas no contexto atual de medidas extraordinárias para resposta à situação da pandemia COVID-19 e pretendem salvaguardar e acautelar a saúde tanto de trabalhadores municipais bem como de todos os munícipes que necessitem dos seus serviços.

Nesta fase, o contacto com os serviços veterinários deverá ser, sempre que possível, realizado por telefone (234 799 600) ou email (helena.sousa@cm-vagos.pt).

O atendimento para receção de queixas/pedidos de recolha de animais será não presencial, devendo esses pedidos ser encaminhados por telefone ou e- mail.

O atendimento para administração de vacina antirrábica e identificação eletrónica de cães adotados por Munícipes de Vagos ou pertencentes a Associações será retomado às quartas-feiras entre as 14h e as 17h mas sempre mediante marcação prévia obrigatória. Esta marcação tem como objetivo evitar aglomerações de pessoas enquanto aguardam para serem atendidas.

Neste atendimento presencial serão cumpridas as determinações da Ordem dos Médicos Veterinários:

1 – Cada animal só pode ser acompanhado por 1 pessoa que não deverá pertencer a nenhum dos grupos de risco nem ter qualquer sintoma e que deverá usar de máscara;

2 – Detentores e animais devem esperar a chamada no exterior do Gabinete Veterinário Municipal;

3 – Devem ser respeitadas distâncias de segurança;

4 – Devem ser cumpridas as normas determinadas pela DGS de etiqueta respiratória.

Os munícipes que se dirijam ao Gabinete Veterinário devem usar máscara e devem desinfetar as mãos assim que entram. O número de pessoas dentro das instalações será limitado (1 pessoa de cada vez).