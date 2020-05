O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com mais um pacote de medidas de apoio a famílias, instituições e agentes económicos para combater as consequências da pandemia da COVID-19.

De acordo com Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, as novas medidas “foram pensadas e delineadas com o objetivo de apoiar e proteger as famílias, instituições e agentes económicos do Concelho, após um trabalho conjunto, realizado com as principais entidades com intervenção social e económica no nosso Município”.

Em termos de investimento previsto, apenas em medidas no âmbito da pandemia, o líder da autarquia avança com o valor de “cerca de 600 mil euros de intervenção imediata, dos quais 200 mil já foram utilizados, nomeadamente na aquisição de testes de despistagem da COVID-19, equipamentos de proteção individual para as IPSS, bombeiros e GNR e na aquisição de computadores portáteis e acessos à internet para alunos identificados pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro”. Ainda segundo Duarte Novo, “continuamos a trabalhar e a acompanhar de perto a situação e não colocamos de parte reforçar esse investimento”.

Das medidas direcionadas para as famílias, o Presidente da Câmara destaca duas para aquelas que, “comprovadamente, tenham uma perda significativa dos seus rendimentos, nomeadamente a atribuição de ‘cheques-família’ para a compra de bens essenciais no comércio local e o apoio às despesas com o arrendamento ou com o crédito à habitação”.

De destacar ainda a recolha de bens essenciais (alimentares e de higiene) que a autarquia vai realizar, em parceria com os agrupamentos de Escuteiros locais, no fim de semana de 9 e 10 de maio, para entrega às respostas sociais existentes no concelho, que depois farão a sua gestão e doação às famílias mais necessitadas.

Relativamente às empresas, a autarquia vai avançar com a isenção de pagamento de várias taxas, como as de Publicidade, Ocupação do Espaço Público e de utilização da Incubadora de Empresas do Município e do Mercado Municipal.

Ainda neste âmbito, o valor transferido para o Município pelo Orçamento de Estado, referente a 5% do IV A, será alocado a medidas de apoio ao comércio tradicional.

Ainda de acordo com o pacote de medidas apresentado, o Município de Oliveira do Bairro vai continuar a apoiar as IPSS e os Bombeiros locais, através da oferta de material de proteção e da disponibilização de apoio financeiro extraordinário, para fazerem face aos custos adicionais que estão a ter em função do combate à pandemia e salvaguarda dos mais vulneráveis.

O novo pacote de medidas do Município de Oliveira do Bairro no âmbito da COVID-19 foi apresentado por Duarte Novo na última Reunião de Câmara, realizada no passado dia 30 de abril.