De forma a minimizar os constrangimentos da pandemia Covid-19, a Câmara Municipal de Vagos está a desenvolver um trabalho de apoio e de proximidade, em conjunto com os estabelecimentos de ensino do concelho, apoiando as famílias e auxiliando os alunos no seu trabalho escolar neste terceiro período.

Para além da disponibilização de computadores e de routers com acesso à internet e do fornecimento de refeições em regime de take-away aos alunos do concelho, o Município de Vagos lançou o serviço de apoio ao ensino à distância, com a impressão gratuita dos trabalhos definidos pelos docentes.

Esta medida assume especial importância neste cenário de pandemia e perante a opção do Governo pelo modelo de ensino à distância como forma de minimizar o risco de contágio nas escolas, atendendo a que nem todos os agregados familiares têm uma impressora em casa, o que dificulta a realização dos trabalhos pelos alunos.

Os pedidos de impressão dos trabalhos escolares deverão ser enviados para educacao@cm-vagos.pt, com identificação do aluno (nome, número, turma, contacto telefónico e estabelecimento de ensino que frequenta) e devendo constar como “Assunto” a palavra “Fotocópias”. O aluno é posteriormente informado pela escola onde e quando poderá proceder ao levantamento dos materiais didáticos solicitados.