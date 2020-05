Após dois meses de encerramento, devido à pandemia COVID-19, os passadiços das Praias da Vagueira e do Areão reabriram no passado fim de semana, depois de, na semana anterior, ter decorrido a necessária limpeza.

Com temperaturas bastante convidativas ao longo dos últimos dias, este espaço privilegiado do concelho de Vagos voltou a ser procurado por muitas pessoas para um passeio.

Porém, para além de um local de fruição, estes passadiços têm um papel ambiental importante, na manutenção e consolidação da duna primária que, desde há mais de uma década, praticamente não existia.

A limpeza dos passadiços, realizada ao longos destes anos, no cumprimento das regras impostas pela Administração dos Recursos Hídricos do Centro (e sob a égide da Agência Portuguesa do Ambiente), é fundamental para a sua manutenção, permitindo que os cidadãos deles usufruam, e contribuindo para que a natureza seja preservada.

Há que salientar, por outro lado, os vários milhões de metros cúbicos de areia que foram colocados, em três fases distintas, ao abrigo do programa Polis da Ria de Aveiro, através do qual foi cumprida a defesa do cordão dunar, importante, antes de mais, para proteger e requalificar a zona costeira.

Foi iniciada, entretanto, a empreitada de colocação de shots de areia, que será um importante contributo na realimentação da duna primária, realizado através de um processo de sucção e repulsão de mais de 2 milhões de metros cúbicos de areia na deriva e junto à costa. Esta obra tinha há muito sido prometida (inclusive na Praia da Vagueira) pelo Ministério do Ambiente, estando agora a ser cumprida.