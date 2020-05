O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde, em especial no interior norte e centro. O vento será, em geral, fraco.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 17 graus (em Bragança e Leiria) e os 22 (em Portalegre e Lisboa) e as máximas entre os 27 (no Porto) e os 35 (em Braga e Santarém).



Seis concelhos dos distritos de Faro e Bragança apresentam esta sexta-feira um risco muito elevado de incêndio, segundo o IPMA, que colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Castelo, Branco, Portalegre, Guarda, Coimbra, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e Santarém em risco elevado.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Braga, Leiria, Lisboa e Setúbal sob aviso amarelo até às 21h00 desta sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.