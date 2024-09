Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro e Festa da Juventude adiadas

A Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro, com o objetivo de angariar receitas para a associação local dos bombeiros voluntários, foi adiada para 5 de outubro, tendo em conta a situação de calamidade que tem sido vivida no distrito de Aveiro, e em particular em concelhos vizinhos, devido a incêndios rurais e florestais, anunciou esta quarta-feira a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Inicialmente agendada para 21 de setembro, a Câmara Municipal e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, entidades organizadoras, decidiram adiar a atividade. “Sem a presença dos nossos corajosos bombeiros, jamais poderíamos realizar esta atividade”, declarou Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Desta forma, as inscrições para a oitava edição da Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro vão continuar abertas até 30 de setembro, sendo feitas através de um formulário on-line, disponibilizado nas redes sociais e site do Município de Oliveira do Bairro.

Recorde-se que a edição de 2023 angariou 21.500 euros, destinados ao financiamento da instalação de um campo de treino para combate a incêndios urbanos e industriais.

A iniciativa integra a programação do Mix&Move Oliveira do Bairro 2024, evento que foi adiado para os dias 4 a 6 de outubro e que celebra a Semana Europeia da Mobilidade, com vários eventos e atividades.

Dessa programação, destaca-se a Festa da Juventude, também inicialmente marcada para os dias 20 e 21 de setembro. A iniciativa contará com mesmos espetáculos, passando o concerto de ProfJam para dia 4 de outubro e o concerto dos Insert Coin para dia 5, ambos com entrada gratuita na Praça do Município de Oliveira do Bairro.

No Mix&Move integram ainda o Dia Europeu Sem Carros (dia 5), a habitual atividade de Cicloturismo e uma Corrida de Carrinhos de Rolamentos (ambas no dia 6).

As inscrições para o Cicloturismo e Corrida de Carrinhos de Rolamentos devem ser, à semelhança da Caminhada Solidária Noturna, realizadas através de inscrição prévia, até 30 de setembro, em formulário online disponibilizado através do site e redes sociais do Município de Oliveira do Bairro.