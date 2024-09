Águeda: “CERCIAG em Movimento” adiado devido aos incêndios

Devido “à situação grave causada pelos incêndios” que afetaram gravemente o País e o concelho de Águeda, o CERCIAG em Movimento, que se realizaria hoje, 20 de setembro, no Largo 1º de Maio, em Águeda, foi adiado para dia 4 de outubro, sexta-feira.

A iniciativa da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda (CERCIAG) está integrada nas comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, sob o lema “Espaço Público Partilhado”, realizado em parceria com a Câmara Municipal de Águeda e com a Empresa Margens.

“Face ao estado de calamidade decretado pelo Governo e à contínua ameaça às vidas, bens e propriedades, entendemos, com o acordo da Câmara Municipal de Águeda, ser inapropriado prosseguir com a organização do evento neste dia, adiando a sua realização para o próximo dia 4 de Outubro, uma data seguramente mais serena, fazendo-o exatamente nos mesmos moldes, com a mesma alegria e o mesmo gosto em vos receber na nossa cidade e com a certeza de poder contar com todos/as”, anunciou a Cooperativa em comunicado. O evento, contaria com um vasto programa de atividades desportivas, culturais, de sensibilização ambiental e de mobilidade urbana sustentável, entre outras.

“Este adiamento é uma atitude de prudência e respeito por todos quantos se deslocariam de diferentes pontos do País igualmente afetados por esta calamidade. E é também uma expressão de profunda solidariedade para com as Vítimas desta tragédia e suas Famílias, para com os nossos Bombeiros, a Proteção Civil e, de um modo geral, para com todas as Forças de Segurança, honrando o seu esforço e dedicação no combate a esta catástrofe”, acrescentam.

Em 22 anos de história do evento e em 22 edições realizadas, esta é a primeira vez que o CERCIAG em Movimento é adiado.