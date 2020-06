O professor Aníbal Manuel Marques da Silva tomou posse como diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA), na última quinta-feira, dia 28 de maio.

Embora integrasse a anterior direção, liderada pelo professor Jorge Humberto Pereira, o novo diretor, que ocupará o cargo nos próximos quatro anos, diz que o projeto “foi pensado numa linha de continuidade, com as naturais definições pessoais, próprias da personalidade individual”.

Depois de quatro anos na direção do Agrupamento e até agora presidente da CAP (Comissão Administrativa Provisória), Aníbal Marques viu-se confrontado com uma situação nunca antes imaginada: “tivemos de nos reinventar, para dar respostas a um cenário impensável e absolutamente insólito. Sem preparação prévia, nem tempo para construir soluções pensadas, fomos chamados a dar respostas, urgentes e necessárias, a toda a comunidade: alunos, pais/encarregados de educação, docentes, funcionários, tutela”, diz a propósito dos constrangimentos causados pela pandemia.



Ler mais na edição impressa ou digital