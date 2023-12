Prémio Escolas distingue, em Anadia, alunos de excelência

Foram premiados os alunos com melhor aproveitamento escolar no final dos 2.º e 3.º CEB, do ensino secundário e do ensino profissional do concelho de Anadia.

A 28.ª cerimónia de entrega do “Prémio Escolar Professor Rodrigues Lapa”, referente ao ano letivo 2022/2023, cumpriu a tradição mas este ano ficou marcada por um espetáculo de grande beleza e criatividade, protagonizado por alunos do Colégio Nossa Senhora da Assunção (CNSA). Foram cerca de 20 minutos de espetáculo que, no final, valeram uma enorme ovação do público presente no Cineteatro de Anadia.



Foi no passado dia 13 de dezembro que a entrega deste galardão teve lugar, premiando, uma vez mais, o mérito dos melhores alunos do concelho. Promovido pelo Município de Anadia, este Prémio distinguiu os alunos das escolas de Anadia com melhor aproveitamento escolar no final dos 2.º e 3.º CEB, do ensino secundário e do ensino profissional, num total de 30 alunos .O melhor aluno de cada escalão recebeu um prémio no valor de 250 euros e um diploma, e os restantes Menções Honrosas.

