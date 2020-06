A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na reunião de executivo, tida do passado dia 27 de maio, as propostas de acordos pontuais de colaboração que apoiam financeiramente as freguesias, de acordo com as obras que se propõem realizar, segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2020.

Desta feita as Freguesias de Vilarinho do Bairro e de Avelãs de Caminho foram contempladas com este reforço da sua capacidade financeira, por parte do Município de Anadia.

A Freguesia de Vilarinho do Bairro vai receber uma comparticipação financeira de 27.115,00€ destinada a apoiar a execução do arranjo urbanístico do Largo da Poutena, cujo investimento global ascende os 47 mil euros.

Por sua vez, à Freguesia de Avelãs de Caminho será atribuído uma verba de 15.658,00€ para apoiar a execução de um conjunto de obras, nomeadamente a pintura de fachas exteriores e de paredes interiores do edifício do Arquivo da Junta de Freguesia, a requalificação dos Largos dos Andores e de Nossa Senhora dos Caminhos e o restauro da Capela do Cemitério de Avelãs de Caminho, num investimento próximo dos 16.500,00€.

Os apoios serão atribuídos mediante a celebração de protocolo, ao abrigo da autorização genérica para a concessão de apoios às Freguesias aprovada pela Assembleia Municipal de Anadia, em sessão ordinária realizada a 12 de dezembro de 2019.