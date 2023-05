Lagoa de Torres é o cenário do Mercado Medieval

A Lagoa de Torres, na Freguesia de Vilarinho do Bairro, acolhe, nos dias 28, 29 e 30 de julho, o Mercado Medieval de Anadia, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro.

A recriação pretende retratar o ambiente vivido no período medieval e tem como objetivo principal a promoção do conhecimento e o reconhecimento da história e da cultura local.

Segundo nota da autarquia, “é intenção da organização envolver a população na recriação do ambiente histórico, como fator de enriquecimento do próprio evento, promovendo e valorizando o património, fomentando a criação artística e a comercialização de novos produtos”.

Assim sendo, encontram-se abertas as inscrições (gratuitas) para os interessados em participar, nomeadamente associações, coletividades, artesãos, mercadores locais, entidades particulares e outros agentes locais. As inscrições deverão ser enviadas para a Câmara Municipal de Anadia até ao dia 23 de junho.