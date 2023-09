Percurso da Capela à Lagoa de Torres valorizado na 4.ª Festa do Bunho e do Junco

A Festa do Bunho e do Junco está de regresso à aldeia de Torres, entre os dias 5 e 8 de outubro.

Nesta 4.ª edição, o evento volta a colocar a tónica na vertente artística, não só nas artes plásticas como também na música. As tradições locais, a par do artesanato, são também uma bandeira desta festa.

Sobre os preparativos, estivemos à conversa com Natália Loureiro e Susana Silva, grandes impulsionadoras e dinamizadoras deste evento, mas também da Associação Recuperar a Aldeia de Torres.

“Este ano, preparámos um dia destinado às crianças e suas famílias”, começam por dizer as responsáveis, visivelmente entusiasmadas com a presente edição.

“Mais uma vez, tentámos diversificar o programa, que se vai desenrolar entre 5 e 8 de outubro, em diferentes lugares da aos à Lagoa”.

Programa

Dia 5 de outubro

9h30 – Largo da Capela de Torres – Caminhada pedagógica e oficina de bunho e junco para crianças e

acompanhantes. Piquenique incluído. 12,50 Euros. Inscrições até ao próprio dia.

14h – Lagoa de Torres – terapia e batismo com pónei.

17h – Adega do Avelar – visionamento do Musical realizado por alunos “Sou Português Portugal I”.

Dia 6

12h30 – Abertura de exposições em diversos locais da aldeia

19h – Adega do Avelar – Jantar bairradino, seguido de tertúlia de fados. Inscrições até 4 de outubro. 20 euros.

Dia 7

9h – Largo da Capela – Caminhada para adultos, com workshop sobre esteiras em bunho e almoço. 30 Euros. Organização e inscrição: Trees and Travel.

11h – Recinto da Festa – Gaiteiros (saxofone, acordeão, gaita de foles e bombo).

12h – Recinto da Festa – Comes e bebes nas barraquinhas.

15h – Recinto da Festa – Artesãos a trabalhar ao vivo.

15h – Casa da Celina – workshop “Como fazer folares da Bairrada”. Inscrição: 8 Euros, incluindo 1 folar.

Inscrição até 4 de outubro.

15h – Oficina de azulejo, bunho e junco. Teresa Viana, 20 Euros.

16h – Lagoa de Torres – encontro de pintura em aguarela como terapia e meditação. Olga Santos, 10 Euros.

16h30 – local a designar – concerto de alaúde por Ananda Roda.

18h – Recinto da Festa – animação musical grupo Triplex.

18h – Recinto da Festa – Comes e bebes nas barraquinhas.

Dia 8

9h – Largo da Capela – Caminhada para adultos, com workshop sobre esteiras em bunho e almoço. 30 Euros. Organização e inscrição: Trees and Travel.

12h – Recinto da Festa – Comes e bebes nas barraquinhas.

13h – Recinto da Festa – Música Ligeira pelo conjunto musical “Mais coisa menos coisa”.

16h – Recinto da Festa – atuação da Orquestra Ligeira de Anadia, que tocará também o Hino da Associação.

Exposições e mercadinho, dias 7 e 8 de outubro, das 11 às 19h

Recinto da Festa – Mercadinho de produtos diversos e artesanato

Pátio da casa do Avelar – instalações diversas

Casa da Lígia – exposição de móveis recuperados e trabalhos artísticos

Casa Amarela – exposição “Relíquias do Passado”

Palestra sobre a importância da preservação do adobe, pelo Prof. Doutor Romeu Vicente, UA (dia e hora a

confirmar)

Percursos fotográficos /exposições em diversos espaços da aldeia

