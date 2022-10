Torres na rede “Aldeias de Portugal”

Próximo passo passa pela construção de um plano de valorização da aldeia para que possa ser ainda mais atrativa do ponto de vista turístico.

A aldeia de Torres recebeu, no dia 9 de outubro, o certificado “Aldeias de Portugal”, numa cerimónia que decorreu durante a Festa do Bunho e do Junco.

O certificado foi entregue pela representante da ATA (Associação de Turismo de Aldeia), Maria da Saúde Inácio, ao presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, Dinis Torres, legítimo representante da aldeia, tendo a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, recebido uma lembrança alusiva ao momento.

A atribuição deste galardão à aldeia de Torres resultou de uma candidatura apresentada pelo Município e pela Freguesia de Vilarinho do Bairro.

A coordenadora do Grupo de Ação Local Aveiro Sul, Carmo Ambrósio, sublinhou que a entrega deste certificado “é um reconhecimento público” da aldeia de Torres, considerando que “hoje é o primeiro dia de um processo que tem de continuar”, em que vai ser necessário “um trabalho conjunto, nomeadamente da comunidade e das associações”. Anunciou que o próximo passo “é construir o plano de valorização da aldeia para que possa ser ainda mais atrativa do ponto de vista turístico. Um processo que tem de envolver toda a freguesia e todo o município”.



