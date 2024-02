Torres: Revolução de Abril comemorada na Adega do Avelar

A Associação Recuperar a Aldeia de Torres vai promover, no próximo dia 2 de março, na Adega do Avelar, uma iniciativa que visa celebrar os 50 anos do 25 de Abril.

Tal como tantos outros eventos promovidos por esta associação da aldeia de Torres, freguesia de Vilarinho do Bairro, a programação para este dia é extensa e variada.

Neste momento, as expetativas são altas e Natália Loureiro, presidente da associação e grande impulsionadora de toda a intensa atividade que a associação tem vindo a realizar, avança que, face ao programa delineado e ao interesse do mesmo, que a população local, mas também as pessoas de outras localidades passem pela Adega do Avelar.

“Estamos a fazer uma divulgação alargada, quer através das redes sociais, do nosso site e de convites pessoais a amigos e colegas de trabalho. Começámos a planear esta atividade com muita antecedência, fazendo contactos, recolha de materiais e convites aos intervenientes (alguns deles virão de outros concelhos da zona Centro) e esforçámo-nos por apresentar um programa cativante e que crie expectativas e curiosidade a quem nos pretender visitar.”

Ao Jornal da Bairrada esta responsável não deixa de justificar ainda que “tendo em conta os objetivos que norteiam a nossa Associação, era inevitável que do nosso Plano de Atividades fizesse parte a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.

