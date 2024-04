Município de Anadia vai homenagear uma centena de autarcas

No dia 20, pelas 21h, o Cineteatro Anadia acolhe a “Gala da Liberdade”, pela Orquestra Ligeira de Anadia, com a participação do Coral Stella Maris e do Poutena Dance Academy.

Dois dos pontos altos da programação das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, promovida pelo Município de Anadia, prendem-se com a cerimónia de homenagem aos autarcas anadienses eleitos no pós “Revolução de Abril” até à atualidade e com a sessão solene extraordinária comemorativa da Assembleia Municipal.

A sessão de homenagem vai acontecer no próximo dia 24 de abril, a partir das 21h, no Cineteatro Anadia. Cerca de uma centena de autarcas (presidentes eleitos) vão ser homenageados, numa cerimónia que conta ainda com vários momentos culturais alusivos à efeméride.

No dia seguinte, 25 de abril, à semelhança do que tem vindo a acontecer nos anos transatos, a partir das 10h, tem lugar na Praça do Município, a sessão solene extraordinária comemorativa da Assembleia Municipal. A manhã termina com um piquenique partilhado, pelas 12h30, no Parque Urbano de Anadia.

Outros eventos

Entretanto, esta semana (15 a 20 de abril) estão previstas várias iniciativas. Na passada segunda-feira, na Biblioteca Municipal de Anadia, foi inaugurada a exposição de fotografia “Retratos Divergentes”.

No dia seguinte, o auditório do Curia Tecnoparque, em Tamengos, recebeu “Mulheres de Abril – As estranhas borboletas da paixão”, com Isabel Cristina Pires, pela Universidade Sénior da Curia. Ainda neste dia, mas no Salão da Junta de Freguesia da Moita, realizou-se um “Encontro de Memórias – convívio intergeracional”, promovido pela Junta de Freguesia local.

No dia 17, a Associação Recreativa e Cultural de Tamengos e a UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro promoveram o passeio “A Rota da Saúde e do Bem Estar”.

Esta quinta-feira, dia 18, a Turma de Teatro da Universidade Sénior da Curia levou à cena, pelas 15h, no Auditório do Curia Tecnoparque, a peça “Esta é a Ditosa Pátria Minha Amada”. Ao final da tarde (18h), a JF de Vila Nova de Monsarros promoveu um Torneio de Sueca, seguido de lanche-convívio com animação.

No dia 20, os Courts de Ténis do Complexo Desportivo de Anadia são palco do Raquete Challenger, torneio social de pares, entre as 9h e as 13h, pelo Ténis Bairrada Masters.

Também neste dia, entre as 9h e as 13h, o Pavilhão de Desportos do Complexo Desportivo de Anadia recebe o Torneio Social de Squash.

À noite, pelas 21h, o Cineteatro Anadia acolhe a “Gala da Liberdade”, pela Orquestra Ligeira de Anadia, com a participação do Coral Stella Maris e do Poutena Dance Academy.