Aldeia de Torres recebe mais uma Festa do Bunho e do Junco

A Festa do Bunho e do Junco, na aldeia de Torres, terá a sua 5.ª edição, nos dias 5 e 6 de outubro, com o intuito de continuar a preservar e valorizar as tradições desta pequena aldeia com um passado histórico já reconhecido.

Os artistas plásticos continuarão a apoiar a nossa festa embelezando, com as suas obras, as casas em ruínas e a rua principal da aldeia.

Irá haver também uma exposição de móveis recuperados e as ruas serão enfeitadas pela população.

No recinto da Adega do Avelar irá haver, sábado e domingo, tasquinhas de comes e bebes, artesãos a trabalhar ao vivo, quermesse, música tradicional e a atuação de grupos folclóricos.

Do programa faz também parte uma caminhada pedagógica para crianças, assim como um ateliê na Lagoa de Torres onde, com bunho e junco, os participantes irão realizar as suas obras de arte.

Para esta atividade, convidámos os alunos das escolas de Vilarinho do Bairro, Poutena e do Colégio de Famalicão.

No domingo, dia 6, pelas 16h, será o ponto alto das festividades, com a realização do cortejo etnográfico que desfilará na rua principal a partir do Restaurante Orquídio.

Este cortejo integrará os elementos da autarquia de Anadia e da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, o grupo etnográfico Danças e Cantares do Zambujal, o rancho folclórico Os Columbinos de Pombeiro da Beira, o grupo musical Copofonia, representantes das associações locais, habitantes de Torres e todos aqueles que queiram integrar o cortejo, trajando à moda antiga.

“Para esta festa popular temos o prazer de convidar todos aqueles que sentem prazer em reviver tradições do passado, numa aldeia pacata de ancestrais costumes. Venham, juntem-se a nós, porque serão bem-vindos!”, é o convite deixado pela Associação Recuperar a Aldeia de Torres.