15.ª Caminhada pelo Coração à lagoa de Torres

À semelhança de anos anteriores, a Escola Básica de Vilarinho do Bairro vai promover uma Caminhada pelo Coração, no próximo dia 31 de maio (quarta-feira). O evento, que conta com a participação ativa de toda a comunidade educativa, é já uma tradição neste estabelecimento de ensino.

De resto, a organização da iniciativa prevê a participação de 500 pessoas.

Esta 15.ª edição volta a ter como principais objetivos, não só envolver a comunidade em práticas que aumentem a qualidade de vida e o bem-estar, mas também sensibilizar toda a comunidade educativa para a proteção ambiental e proteção da saúde, desenvolvendo hábitos de vida saudáveis.

Tal como tem vindo a acontecer nas anteriores edições, o Município de Anadia volta a apoiar esta caminhada. O apoio municipal tem como intenção incentivar e proporcionar experiências aos jovens que concorram para adquirir competências, partilhar conhecimento e boas práticas, melhorando assim a sua qualidade de vida.