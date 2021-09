Torres: Festa do Bunho e do Junco com programa recheado este fim de semana

É já nos próximos dias 2 e 3 de outubro que o lugar de Torres, na freguesia de Vilarinho do Bairro, é palco da 2.ª edição da Festa do Bunho e do Junco.

No sábado, dia 2, as atividades iniciam-se às 9h, na Escola da Poutena com uma ação de formação para educadores e professores intitulada “Aprender música a brincar”. Uma hora depois, às 10h, o Largo da Capela é o ponto de partida para uma caminhada (1h30). Entretanto, pelas 10h30, no recinto da festa haverá jogos tradicionais para crianças e às 11h, no Largo da Capela abre ao público um Mercadinho local.

Chegada a hora de almoçar, a partir das 12h haverá no recinto da festa comes e bebes em várias barraquinhas e logo ao início da tarde (14h30) a Escola da Poutena recebe um ateliê musical para crianças (dos 4 aos 12 anos). À mesma hora, mas no Largo da Capela, todos os visitantes podem apreciar o trabalho ao vivo (com bunho e junco) de artesãos.

Pelas 15h30, neste mesmo local a animação musical (com piano, harpa, flauta, saxofone, guitarra e vozes) vai estar a cargo de músicos amadores e no final, será apresentado o hino da Associação.

Também às 15h30, mas na Casa da Eira da Avó Lucinda será realizada uma Oficina de pintura de azulejo com bunho e junco e a partir das 18h30, novamente no recinto da festa, haverá comes e bebes nas barraquinhas.

No domingo, dia 3, pelas 11h, terá lugar uma palestra sobre o Adobe, com Romeu Vicente, da Universidade de Aveiro, no Salão de Móveis. Às 12h, novamente no recinto da festa, vão estar a funcionar as barraquinhas de comes e bebes. Pelas 14h30, no Largo da Capela, os artesãos do bunho e do junco continuam a mostrar belos e originais trabalhos que se podem fazer com estes materiais, assim como haverá novamente música na rua.

Pelas 16h, no cruzamento da EN 334 com a rua Principal terá lugar o cortejo etnográfico com a participação da Banda Filarmónica dos Covões, o grupo de percussão da Escola GroovArt Academia de Artes, confrarias e associações culturais, incluindo a Confraria dos Tanheiros de Moçarria, Santarém, convidada para o evento. A organização recorda que está a aceitar participantes para o cortejo.

Pelas 17h, a Banda Filarmónica dos Covões atua no recinto da festa e às 18h terá lugar a cerimónia protocolar e entrega de prémios do concurso de desenho. A partir das 18h30, as barraquinhas estarão novamente disponíveis para quem ali deseje jantar.

Às 19h30 a Orquestra Emergente apresenta o espetáculo “A Escola do Recreio”, pela GroovArt Academia de Artes, também no recinto da Festa.