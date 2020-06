A Bairrada mantém, desde quinta-feira, um total de 276 infetados com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (71), seguindo-se Águeda (65), Oliveira do Bairro (52), Anadia (43), Vagos (27) e Mealhada (18).

A nível nacional, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, temos a lamentar mais 14 óbitos, desde ontem, o que faz um total de 1.424 mortes devido a complicações associadas à Covid-19.

No número de infetados, temos mais 200 nas últimas 24 horas, sendo agora 32.700 o número desde o início da pandemia.

Entretanto, há o registo de 19.552 pessoas recuperadas, mais 143 do que ontem, e o número de doentes hospitalizados voltou a descer desde ontem, estando 471 pessoas internadas (menos três), enquanto o número de doentes internados em unidades de Cuidados Intensivos se mantém nos 64.