A Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA), após efetuar rigorosas alterações nos procedimentos e equipamentos de segurança das suas lojas e garantir que o funcionamento das mesmas corresponde às necessidades dos cidadãos, estabeleceu o dia 1 de junho para reabrir as suas lojas e balcões de atendimento.

Serviços mais adaptados às necessidades dos clientes

Manhãs só com pagamentos, tardes só com marcações pré agendadas por telefone

As manhãs estão reservadas para pagamentos, garantindo a fluidez e rapidez do serviço que, apesar de não carecer de marcação, exige o respeito por determinadas normas: o acesso a qualquer um dos espaços onde estão os balcões da AdRA obriga ao uso de máscara e as entradas estão limitadas a 1 cliente por balcão de atendimento.

Basicamente, o cliente chega, se for o caso retira a senha, desinfeta as mãos e aguarda a sua vez no exterior respeitando o distanciamento e ética respiratória a que esta situação Covid-19 obriga.