Os Mercados de Anadia, Sangalhos e Vilarinho do Bairro vão reabrir a todos os setores de atividade, no próximo fim de semana, 6 e 7 de junho. À semelhança do que já acontecia anteriormente, vendedores e público, terão de continuar a observar as regras de segurança, no âmbito da prevenção à Covid-19.

Assim, para além dos produtos alimentares, já vai ser possível também aos feirantes e outros vendedores reiniciarem as suas atividades que se encontravam suspensas, desde o início da pandemia. Contudo, tanto vendedores como público em geral terão de continuar a usar obrigatoriamente máscara, higienizar as mãos à entrada do recinto e cumprir o distanciamento social de dois metros. Quanto ao atendimento, mantém-se a obrigatoriedade de fila única em cada ponto de venda com o respetivo afastamento.

O cumprimento das regras impostas para o regular funcionamento dos mercados será supervisionado, quer pelas Forças de Segurança, quer pelo Município ou Juntas de Freguesia.

O Município de Anadia apela à colaboração de todos para que cumpram escrupulosamente as regras e que respeitem as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde.