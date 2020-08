O novo ano da Escola de Palco já está a mexer. O principal destaque desta oferta formativa da d’Orfeu é o Curso Teatrúsica, com três disciplinas semanais e possíveis variantes de carga horária, para qualquer idade e nível de formação. Além das aulas semanais de Música (cujo instrumento é escolhido pelos alunos) e de Teatro, os alunos têm ainda a disciplina de Palco, em aulas coletivas que promovem a experiência transdisciplinar, através de processos práticos de aprendizagem, com vista à criação músico-teatral. Os novos inscritos neste Curso terão entrada garantida no 19.º Festival O Gesto Orelhudo, que decorrerá no Centro de Artes de Águeda, de 7 a 11 de outubro.

À nova oferta formativa foi acrescentada uma novidade: o Curso Livre de Música, além da modalidade presencial, tem agora a opção de aulas online. Estão ainda disponíveis Cursos Livres Teatro e Pré-Palco. Este último, destina-se a crianças entre os 3 e os 5 anos e consiste numa aula coletiva de experimentação artística, proporcionando aos mais pequenos um primeiro contacto com as artes.

As inscrições de novos alunos para a Escola de Palco, nomeadamente para o Curso Teatrúsica, estão a decorrer online, em dorfeu.pt/escoladepalco, onde pode ser consultada toda a informação sobre a oferta formativa 2020/2021. Até dia ao dia 21 de setembro, estão ainda a decorrer as candidaturas para duas Bolsas, através do site dorfeu.pt/bolsas, disponíveis para interessados com mérito ou potencial artístico e com dificuldades económicas, por forma a frequentarem o Curso Teatrúsica. A seleção dos candidatos às Bolsas será baseada em dois critérios: a aptidão artística do aluno candidato e a avaliação da situação económica familiar. Mais informações podem ser solicitadas através do e-mail escoladepalco@dorfeu.pt.