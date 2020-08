O Município de Anadia tem vindo a realizar um forte investimento na regeneração urbana e qualificação do território um pouco por todo o concelho.

Com este investimento, o executivo municipal pretende criar condições que contribuam para melhorar a qualidade de vida e o equilíbrio psicossomático dos seus habitantes, capaz de gerar mais um fator de atratividade que contribua para a fixação de população.

As intervenções de reabilitação têm vindo a realizar-se em vários pontos do concelho, designadamente nas principais artérias da cidade de Anadia, na Curia, Sangalhos, Pedralva, Famalicão, Vilarinho do Bairro, entre outras localidades.

Com o intuito de dar continuidade a este trabalho, a autarquia aprovou, na sua última reunião de executivo, a aquisição de um prédio misto, na localidade de Paredes do Bairro, com uma área total de 1.470 m2, junto à Igreja matriz, a fim de promover a requalificação do centro cívico do lugar, por forma a criar um espaço mais urbano e organizado, quer a nível de rodovia e passeios, permitindo assim dignificar aquele espaço, salvaguardando as condições de segurança e acessibilidades de todos os utilizadores, tornando o local mais atrativo para viver.

Ainda neste âmbito e aproveitando a requalificação urbana na Rua São José de Cluny, que se encontra a decorrer no lugar de Famalicão, o executivo aprovou a aquisição de dois prédios urbanos, no centro daquela localidade, com uma área total de 190 m2, que vai permitir resolver os problemas de estacionamento e melhorar as condições de segurança rodoviária, por meio do alargamento da plataforma rodoviária, suprindo assim alguns constrangimentos do aglomerado da localidade de Famalicão, na medida em que se conseguirá melhorar a organização do espaço público, proporcionando benefícios fundamentais para a qualidade de vida das populações, tornando o aglomerado urbano mais atrativo para viver.