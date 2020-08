Anadia: Projeto “Varandas do Parque” em hasta pública a 2 de setembro - Jornal da Bairrada

O Município de Anadia vai alienar dois prédios urbanos, com projeto de construção aprovado para habitação multifamiliar (Varandas do Parque), situados na Avenida das Laranjeiras, em Anadia. A hasta pública vai ter lugar, no próximo dia 2 de setembro, no Salão Nobre do Edifício dos Paços d...