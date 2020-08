As Freguesias de Sangalhos, Vila Nova de Monsarros, União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro, Ancas e União de Freguesias de Arcos e Mogofores foram contempladas com um reforço da sua capacidade financeira, por parte do Município de Anadia, no valor total de 138.635 euros.

As propostas de acordos pontuais de colaboração que apoiam financeiramente as freguesias, de acordo com as obras que se propõem realizar e segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2020, foram aprovadas em reunião extraordinária de executivo, realizada no dia 29 de julho.

Desta feita, a Freguesia de Sangalhos vai receber uma verba de 29.602 euros, destinada a apoiar a execução da reconstrução do lavadouro e a construção de muros envolventes, na Rua Prof. Bento Lopes, em Sangalhos; a construção de lavadouro na localidade do Vidoeiro; e os arranjos exteriores no lugar de Passal.

À Freguesia de Vila Nova de Monsarros será atribuída uma verba de 23.915 euros para fazer face à beneficiação de assentos de ecopontos e contentores nos vários lugares da freguesia; e à construção de instalações sanitárias e colocação de mobiliário urbano complementar no Parque de Lazer de Vila Nova de Monsarros.

A União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas será contemplada com 43.013 euros para apoiar a realização de um conjunto de obras, nomeadamente a construção de bases para contentores no lugar de Paredes do Bairro e na Rua do Bairro dos Passarinhos, na localidade de Ancas; assentamento de pavimento e abertura de sepulturas no cemitério de Paredes do Bairro; arranjo do lavadouro e fonte Santo António, em Amoreira da Gândara; execução de cobertura no lavadouro, sito na Rua Fonte Nova, em Paredes do Bairro; execução de cobertura e colocação de caixilharia em alumínio para separação de instalações sanitárias no edifício da Junta de Freguesia, em Paredes do Bairro; arranjo do cemitério em Amoreira da Gândara; aquisição de equipamento fitness e de bancos para o Parque de São Geraldo, em Ancas; e abertura de sepulturas no cemitério de Ancas.

A União de Freguesias de Arcos e Mogofores terá um reforço financeiro de 42.105 euros, destinado ao alcatroamento dos arruamentos do cemitério e da Ladeira dos Sobreiros em Mogofores; recuperação de muros e portões no Cemitério Velho de Anadia; execução de muro na Rua da Sangalheira, em Alféloas; e a reparação de caminho agrícola na várzea da Alagoa, na cidade de Anadia.

Os apoios serão atribuídos mediante a celebração de protocolo, ao abrigo da autorização genérica para a concessão de apoios às Freguesias aprovada pela Assembleia Municipal de Anadia, em sessão ordinária realizada a 12 de dezembro de 2019.