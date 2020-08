Face ao surto pandémico do Covid-19, o Município de Anadia viu-se obrigado a adiar os espetáculos agendados para o primeiro semestre deste ano.

Os “Concertos de Primavera”, agora denominados de “Concertos de Outono” (Luís Represas, Olavo Bilac e Camané & Mário Laginha) e a comédia “Ding Dong”, foram reagendados para o último quadrimestre do corrente ano.

Assim sendo, o Município solicita às pessoas que já adquiriram os bilhetes para algum destes espetáculos, na bilheteira do Cineteatro Anadia ou nos Postos Bol (exceto internet), que se dirijam, o mais breve possível, à bilheteira do Cineteatro a fim de proceder à sua troca, de acordo com as novas regras.

A bilheteira funciona às sextas e sábados – 20h às 23h.

De acordo com a orientação da DGS, a lotação do Cineteatro foi reduzida para metade, com o cumprimento de medidas especificas para segurança das pessoas, nomeadamente no que diz respeito à ocupação de lugares.

O Município de Anadia agradece a colaboração e compreensão de todos.