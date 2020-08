O projeto para habitação multifamiliar denominado “Varandas do Parque” situado na Avenida das Laranjeiras, em Anadia, vai ser alienado pelo Município de Anadia, em hasta pública, no próximo dia 2 de setembro, pelas 10h, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município. O preço base de licitação dos dois prédios é de 605.000,00€, sendo os lanços de 500 euros.

Este empreendimento, com projeto de construção aprovado, vai ser edificado, junto ao Parque Urbano da Cidade, que se encontra atualmente em construção, e pretende melhorar a qualidade de vida urbana, criando um fator de atratividade que contribua para a fixação de população naquela zona.

O “Varandas do Parque I”, com uma área de construção de 3299,15m2, prevê 18 fogos de tipologia T2, enquanto que o “Varandas do Parque II”, com 3933,50m2, tem previsto 15 fogos de tipologia T3 e três de tipologia T2. Ambos são constituídos por cave, rés-do-chão e dois andares. Os edifícios projetados marcam diferença na inovação de alguns conceitos arquitetónicos relativamente aos existentes.

Os edifícios projetados marcam diferença na inovação de alguns conceitos arquitetónicos relativamente aos existentes, permitindo uma requalificação urbana de uma das principais entradas da cidade. De salientar que este complexo habitacional está inserido num projeto mais amplo, no âmbito do PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana) de Anadia. Os interessados poderão consultar o Caderno de Encargos no site www.cm-anadia.pt ou na Câmara Municipal de Anadia, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística no período, das 9h às 12h e das 14h às 16h, sujeito a marcação prévia, a qual pode ser solicitada, através do contacto 231 510 736 ou ainda pelo email: planeamento.j.silva@cm-anadia.pt