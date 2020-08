A Associação Rota da Bairrada promove no próximo dia 29 (sábado), pelas 14h30, o programa ‘Criar Bairrada’ do seu associado BeOrSoul. Um dia passado com um workshop dedicado às artes manuais alusivas à temática vínica e a uma prova de três vinhos Bairrada, no Espaço Bairrada da Praia da Vagueira.

O programa, de meio dia, desenvolvido pela BeOrSoul denomina-se por ‘Criar Bairrada’ e tem um custo de 20 euros por pessoa.

O desafio foi lançado pela Rota da Bairrada e a BeOrSoul (empresa de animação turística) aceitou-o, aliando a atividade de prova de vinhos Bairrada existente no Espaço Bairrada da Vagueira, com um workshop de reutilização de elementos naturais da vinha, para decoração. Esta atividade pretende sensibilizar os participantes para a diminuição do impacto ambiental, integrando práticas conservacionistas e princípios de sustentabilidade, procurando assegurar a proteção das gerações presentes e vindouras.

A Prova de Vinhos Bairrada realiza-se diariamente nos vários espaços Bairrada e pretende dar a conhecer a região enquadrando o seu terroir e dando a conhecer alguns vinhos, mostrando a versatilidade e variedade de castas, aromas e sabores.

O Programa, realizado no Espaço Bairrada da Vagueira, tem um custo de 20 euros por pessoa. Com um mínimo de 8 pessoas e limitado a um máximo de 10 inscrições, (de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde), requer inscrição prévia por telefone – 234 742 137 ou 231 503 105 – ou por email – geral@rotadabairrada.pt.

Acrescente-se que o Espaço Bairrada da Praia da Vagueira, aberto desde final de julho, funciona de terça a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h, promovendo e comercializando atividades e serviços de turismo assim como produtos regionais onde para além do vinho Bairrada, destacam-se ainda produtos locais como os maracujás de produção em Vagos. Este espaço estará em funcionamento até ao início de setembro.