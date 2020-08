A Câmara Municipal de Cantanhede tem a decorrer o procedimento concursal para a Requalificação da Rede Viária na freguesia de São Caetano e estrada de Febres, num investimento total de 471.827,81 euros.

No que respeita a este investimento, para a freguesia de São Caetano estão previstos 368.790,47 euros, sendo o restante (77.817,78 euros) para a estrada que liga Febres a Vilamar.

Importa salientar que as intervenções a executar situam-se nos seguintes locais:

– no Trecho da Estrada da Criação / Pisão até ao Limite do Concelho, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua Principal 12 de Julho, prolongando-se por 2366m);

– no Trecho da Estrada da Rotunda do Sardão até EN 234, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no início da Rua João M. Teixeira, junto à rotunda, prolongando-se por 1133m);

– no Trecho da Rua da Fábrica no Perboi de Baixo, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua de Perboi de Baixo, prolongando-se por 645m);

– no Trecho da Rua do Lameiro no Perboi de Baixo, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua das Flores, prolongando-se por 272m);

– no Trecho da Travessa da Rua do Lameiro no Perboi de Baixo, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua do Lameiro, prolongando-se por 197m);

– no Trecho da Rua da Escola em São Caetano, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua da Igreja, prolongando-se por 233m);

– no Trecho da Rua da Igreja em São Caetano, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua Fernando da Silva Ramos, prolongando-se por 526m);

– no Trecho da Rua da Juventude em São Caetano, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua Principal 12 de Julho, após a zona pavimentada com pavimento rodoviário, prolongando-se por 133m);

– no Trecho da Rua das Leirinhas em São Caetano, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua do Lameiro, prolongando-se por 164m);

– no Trecho da Rua da Alegria em São Caetano, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua da Igreja, prolongando-se por 468m);

– no Trecho da Travessa da Rua da Alegria em São Caetano, na Freguesia de São Caetano (com PK0+000 no entroncamento com a Rua da Alegria, prolongando-se por 117m);

– no Trecho da Estrada Febres / Vilamar, nas Freguesias de Febres e Vilamar.

O prazo de execução desta obra é de 180 dias seguidos e contempla ainda a sinalização horizontal de todas as ruas.