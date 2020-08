A Bairrada regista esta segunda-feira 410 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 4 do que na última segunda-feira, dia 3), segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de outras autoridades de saúde e autarquias.

Águeda tem agora um total de 107 casos (mais 3), seguindo-se Oliveira do Bairro, que mantém os 100. Cantanhede continua com 82, Anadia mantém 58, Vagos continua com 37 e Mealhada passa agora para 26 (mais um).

No país temos hoje mais três mortes e 157 novos casos de infeção por covid-19 em relação a domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de pessoas internadas é de 374, mais oito do que no domingo, e nos cuidados intensivos estão 29 pessoas, menos quatro do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.825 casos de infeção confirmados e 1.759 mortes.