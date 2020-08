O turismo no interior tem registado uma maior procura em relação a 2019, devido à pandemia da covid-19, afirmou esta terça-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Em contraciclo com os indicadores nacionais, o turismo no interior tem registado “uma procura muito relevante”, “ultrapassando os valores registados no ano passado”, disse Rita Marques, em Coimbra.

De acordo com a governante, a procura turística, a nível nacional, diminuiu no contexto da pandemia, mas registam-se aumentos na procura do turismo da natureza, seja no Minho, Trás-os-Montes, Centro ou Alentejo.

“As áreas mais fustigadas são Algarve, ilhas, as duas grandes cidades – Porto e Lisboa – e Évora”, acrescentou.

Apesar disso, Rita Marques realçou que os portugueses estão “a aceitar o desafio de viajar no território nacional”, tendo-se registando um crescendo da procura do turista interno durante este ano.

A secretária de Estado falava à agência Lusa no final da sessão pública de assinatura de sete contratos, no âmbito de projetos de Turismo Acessível, em Albergaria-a-Velha, Bombarral, Algarve, Óbidos e Coimbra.

Na cerimónia, esteve também presente a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.

De acordo com o Ministério da Economia, foi aprovado o financiamento de dez projetos de Turismo Acessível, no âmbito do Programa Valorizar, com um incentivo de 1,4 milhões de euros para um investimento global de mais de 2,8 milhões de euros.

No total, o 2.º aviso do Programa Valorizar recebeu 352 candidaturas, das quais 85 foram já aprovadas (24%).

De manhã, a secretária de Estado do Turismo esteve em São Pedro do Sul, numa sessão de assinatura de contratos de projetos de autocaravanismo.

“Nós entendemos que o autocaravanismo é uma tendência mundial e temos que criar condições para em Portugal sermos líderes nesse setor de atividade”, afirmou a governante.

Para isso, Rita Marques realçou que o Governo está a trabalhar para criar mais infraestruturas para autocaravanistas, ao mesmo tempo que desenvolve uma plataforma para permitir reservas de noites em determinados locais autorizados para o aparcamento das autocaravanas.

