Município de Cantanhede promove ativos turísticos na FITUR

Uma representação do Município de Cantanhede foi à Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) promover alguns dos ativos turísticos do território com uma apresentação que culminou com a degustação de sabores e vinhos do concelho.

A ação promocional decorreu no espaço da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra naquela que é uma das maiores feiras mundiais do setor e contou com a presença de Anabela Freitas e Jorge Sampaio, membros da comissão executiva da Turismo do Centro de Portugal.

Em evidência na apresentação de Cantanhede estiveram os três museus temáticos da cidade, nomeadamente o Museu de Arte e do Colecionismo (MACC), o Museu da Pedra e o Museu LOAD ZX Spectrum, mas também as zonas balneares.

Destacando “as zonas balneares de qualidade balnear reconhecida, a começar pela atmosfera verdadeiramente cativante da Praia da Tocha, ou as praias fluviais dos Olhos da Fervença e das Sete Fontes e a piscina natural de Ançã”, o vice-presidente do município, Pedro Cardoso falou de outros fatores de atratividade do território, como a “gastronomia e os vinhos de excelência provenientes de um terroir de exceção, o património edificado com o famoso calcário da região, a pedra de Ançã, e, claro, os acontecimentos festivos, quer os de raiz popular, quer os grandes eventos, como a Expofacic, o maior certame do país, e o Folk Cantanhede, um dos mais importantes festivais de folclore do mundo”.

A Expofacic, foi aliás um dos tópicos da apresentação do Município de Cantanhede na FITUR e o vice-presidente da Câmara Municipal aproveitou a oportunidade para destacar alguns aspetos da edição que vai decorrer este ano de 31 de julho a 10 de agosto.

“A Expofacic atingiu uma expressão e um nível de afluência que a colocam no mapa dos principais eventos do país”, afirmou, salientando que “a reconhecida qualidade do cartaz de espetáculos, com artistas nacionais e internacionais, as tradicionais tasquinhas e a diversidade do programa de animação cultural tornam obrigatória uma visita ao certame”.