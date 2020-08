A Queima das Fitas, a Expofacic e o AgitÁgueda são os três eventos, na área da ERSUC, que mais reciclaram nas suas edições de 2019, divulgou hoje a entidade responsável por esta iniciativa – o Grupo EGF.

A Queima das Fitas, que também é o evento nacional que mais reciclou em 2019, conseguiu 26,5 toneladas entre plástico, metal, pacotes de bebidas, vidro, papel e cartão.

Na área de influêncoa da ERSUC, foi a Expofacic o segundo evento com mais recolhas, num total de 13,8 toneladas, fechando o pódio regional o AgitÁgueda, que recolheu 7,6 toneladas.

Neste ano atípico não houve EcoEventos, mas a EGF reconhece as organizações que em 2019 mais reciclaram e que já se preparam para um 2021 ainda mais sustentável. Em 2019 realizaram-se 377 EcoEventos, onde participaram 11.8 milhões de participantes. Nesses eventos, foram recolhidas 517 toneladas de embalagens: 210 toneladas de plástico, metal e pacotes de bebida; 172 toneladas de vidro e 135 toneladas de papel e cartão.

Entre os 377 eventos realizados no ano passado na área da EGF, distinguiram-se 3 EcoEventos com valores mais elevados:

TOP ECOEVENTOS 2019 Ranking EcoEvento Localização Toneladas 1º Queima das Fitas de Coimbra Coimbra 26,5 2º Festival Vodafone Paredes de Coura Paredes de Coura 20 3º Festival Waking Life Crato 16,4

ECOEVENTOS ERSUC ERSUC 1º Queima das Fitas Coimbra Coimbra 26,5 2º Expofacic Cantanhede 13,8 3º Agitágueda Águeda 7,6

Os EcoEventos são uma iniciativa do Grupo EGF, apoiada do POSEUR (Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos), para a recolha e valorização de material reciclável e adoção de medidas ambientais que promovam comportamentos ambientais adequados.