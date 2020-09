Num novo modelo competitivo, com duas séries de onze equipas e onde todas vão lutar pelos quatro primeiros lugares (garantem de imediato a manutenção), domingo a bola volta a rolar de forma oficial no distrito de Aveiro. Será o arranque do Campeonato SABSEG.

Apesar da pandemia de Covid-19 ter levado alguns dirigentes a recuar na aposta em grandes investimentos, a verdade é que eles não deixaram de ser realizados, pois para alguns o objetivo passa por lutar pela subida ao Campeonato de Portugal.

Para já vai ser um início de campeonato atípico, sem adeptos nas bancadas, um cenário que poderá durar até outubro/novembro, ou até não haver durante a temporada. Se já é um rombo nas finanças dos clubes, se este estado de coisas se mantiver com uma segunda vaga da pandemia, haverá clubes que irão passar por grandes dificuldades.

Os bons resultados poderão amenizar a alma dos dirigentes e adeptos, daí ser importante entrar com o pé direito.

Com um plantel praticamente novo, o Oliveira do Bairro fará a receção ao Avanca, com o reencontro de Cajó com a sua antiga equipa, que manteve grande parte dos jogadores da época passada e que na altura da suspensão do campeonato ocupava a 6.ª posição. Não será, aliás como todos os outros, um adversário fácil. No último ensaio, os Falcões venceram por 3-0 o Beira-Mar. Um bom indício, de uma equipa que precisa de consolidar processos e que tudo fará para não desperdiçar pontos em casa.

Lutaram até ao último suspiro pelo título na 1.ª Divisão. Pelas razões conhecidas, não foi possível, mas subiram de divisão e voltam a encontrar-se, depois do 2-2 no dia 8 de março, o último jogo do campeonato. Fermentelos e Vista Alegre, de regresso ao patamar mais alto do futebol distrital aveirense, pretendem fazer boa figura, onde o principal objetivo é a manutenção.

Um jogo que vai colocar frente a frente dois treinadores (Tó Miguel e Hernâni Tomás) que já foram colegas de equipa no Oliveira do Bairro. O primeiro já tem trabalho feito, o segundo está agora a começar.

O Fermentelos manteve a estrutura da época passada, tem uma equipa mais entrosada, isso poderá jogar a favor dos Leões da Pateira.

Outro clube que subiu, a LAAC apostou de forma cirúrgica em jogadores que já participaram em campeonatos nacionais para reforçar o seu plantel. A aposta da formação de Aguada de Cima passa com toda a naturalidade pela permanência. E será em Bustelo que a equipa irá começar a sua aventura na procura de amealhar os primeiros pontos.

O Pampilhosa é, a par da Ovarense (se não subir ao Campeonato de Portugal face a uma eventual desistência de algum clube), são os grandes favoritos na Zona Sul.

Os ferroviários iniciam o campeonato em casa diante do Alba e não devem desperdiçar os três pontos em disputa.