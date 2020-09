As normas impostas pela Direção-Geral de Saúde, de não permitir adeptos nos campos de futebol, levou a que a direção da Associação Desportiva de Paredes do Bairro, depois de auscultar os sócios, de abdicar da equipa sénior, que iria participar mais uma vez no Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFA.

