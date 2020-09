Depois de vários avanços e recuos e conhecidos todos os clubes com argumentos para participar, foi sorteado o calendário do Campeonato de Portugal, que conta com a presença de duas equipas bairradinas, ambas inseridas na Série D.

E, na primeira jornada, agendada para o dia 20 de setembro, ambas jogam fora de casa. O Anadia, no primeiro de muitos dérbis aveirenses, mede forças com o Sp. Espinho. Como os tigres da Costa Verde não têm campo para jogar, o jogo realiza-se no Estádio Marques da Silva, em Ovar.

O Recreio de Águeda visita o Vila Cortez, equipa da Associação de Futebol da Guarda, e que faz a sua estreia no Campeonato de Portugal.

Eis os jogos completos da 1.ª jornada: Vila Cortez – Águeda. São João de Ver – Sanjoanense. Beira-Mar – Canelas 2010. Castro Daire – Valadares Gaia. Sp. Espinho – Anadia. Lourosa – Lusitano de Vildemoinhos.

O dérbi bairradino joga-se dia 29 de novembro (7.ª jornada), com o Anadia a receber o Águeda.

Leia na edição impressa da próxima semana do JB o calendário completo.